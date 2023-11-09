Путин сообщил о желании России сотрудничать с Казахстаном в космической сфере

Израильское правительство не согласиться пойти на перемирие, поэтому стоит сосредоточиться на оказании гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Об этом сообщил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель в ходе конференции в Париже по ситуации в анклаве.