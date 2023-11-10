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Путин: Сотрудники МВД должны более активно пресекать провокации экстремистов

10 ноября 2023, 00:20
Фото: официальный сайт Кремля

Фото: официальный сайт Кремля

Сотрудники Министерства внутренних дел России должны более активно и решительно пресекать провокации экстремистов, подрывающих межнациональный мир и межконфессиональное согласие. Об этом заявил президент Владимир Путин в опубликованном на сайте Кремля поздравлении с Днём сотрудника органов внутренних дел, который отмечается в нашей стране 10 ноября.
«Сегодня – с появлением новых угроз национальной безопасности в динамично меняющемся мире – серьезно возрастают требования ко всему личному составу МВД. Это означает, что каждый сотрудник должен усилить работу на вверенном участке», — отметил Владимир Путин.



Глава российского государства добавил также, что сотрудники полиции в новых регионах России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях — должны сделать всё, чтобы укрепить веру людей в силу закона и государства, в торжество справедливости.

В настоящее время торжество в основном отмечается в рамках подразделений. Сотрудники полиции собираются на корпоративах, принимают поздравления в кругу семьи и коллег. В районных отделах проводятся торжественные построения, в ходе которых отличившимся сотрудникам присваивают специальные звания, награждают грамотами, ценными призами.

По традиции в этот день возлагаются букеты к могилам сотрудников, погибших при выполнении служебного долга, чествуются ветераны.

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#владимир путин
#полиция
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Reuters: Офис Зеленского назвал желаемые сроки проведения саммита мира
09 ноября 2023, 23:48

Фото: iStock/olegda88

Офис президента Украины Владимира Зеленского надеется, что предложенный Киевом саммит мира пройдет в феврале 2024 года. Об этом сообщило агентство Reuters, сославшись на слова замглавы президентского офиса Игоря Жовквы.
Как заявил Жовква, саммит должен стать «символическим началом практического осуществления украинской формулы мира», а также подытожить все достигнутые на этом пути результаты.

Напомним, третья встреча по украинской «формуле мира» состоялась 29 октября на Мальте. Во встрече приняли участие рекордное количество делегаций - украинскую «формулу мира» приехали обсудить представители 66 стран. Однако, на этот раз от конференции отказались представители Китая, Египет и ОАЭ, которые присутствовали на предыдущих встречах.

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#украина
#саммит
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Лавров: У России нет предубеждений против внешних партнеров Армении
09 ноября 2023, 23:26

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что у Москвы нет предубеждений против внешних партнёров Еревана.
«Мы за то, чтобы Армения как член ОДКБ, как наш близкий союзник, стратегический партнер все-таки сама определила, как ей выстраивать отношения с внешними партнерами. Мы абсолютно не имеем никаких предубеждений в отношении круга ее внешних партнеров, друзей — как угодно назовите», — сказал министр.

При этом Лавров отметил, что западные страны не прекращают активно обхаживать Армению, так как хотят дружить с ней против России. Однако глава российского МИДа подчеркнул, что Ереван должен выбрать свой путь самостоятельно.

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#страны
#министр
#отношения
#армения
#лавров
#россия
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Песков напомнил слова Байдена о планах США уничтожить «Северный поток - 2»
Песков: Следует вспомнить обещания Байдена об уничтожении «Северных потоков»
09 ноября 2023, 22:05

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал обратить внимание на заявления президента США Джо Байдена об уничтожении «Арктик СПГ — 2» с учетом прецедента с «Северными потоками». Об этом пишет ТАСС.

«Расценивать нужно, наверное, через призму слов господина Байдена, который в свое время сказал, что США уничтожат «Северные потоки», «Северный поток — 2». Через некоторое время «Северные потоки» были взорваны.», — обратил внимание представитель Кремля.
Песков также призвал мировую общественность обратить внимание на эти высказывания, так как опять поднимается тема о посягательствах на крайне важный энергетический проект.

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт заявил, что у Вашингтона есть цель по прекращение проекта «Арктик СПГ — 2».

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#сша
#дмитрий песков
#северный поток
#рф
#северные потоки
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Нетаньяху отверг пятидневное прекращение огня в Газе для освобождения заложников
Guardian: Нетаньяху отказался от 5-дневного прекращения огня в Газе
09 ноября 2023, 21:34

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ещё до начала наземной операции в секторе Газа отверг предложение о пятидневном прекращении боевых действий в обмен на освобождение палестинским движением ХАМАС заложников. Об этом сообщает издание Guardian.
Отмечается, что отказ на предложение последовал ещё на первом этапе переговоров. Следующий этап прошёл уже после начала наземной операции 27 октября, но премьер Израиля за это время не изменил свою позицию. 

По данным газеты, принятие предложения о пятидневном прекращении боевых действий позволило бы освободить из заложников значительное число детей, женщин, пожилых и больных людей. Однако правительство Израиля отказалось идти на этот шаг.

Также Израиль позднее потребовал от представителей палестинского движения ХАМАС предоставить полный список лиц, удерживаемых в заложниках. Но в ХАМАС заявили, что не могут этого сделать, поскольку сами лишь приблизительно оценивают количество заложников. По их подсчётам, примерно 240 человек удерживались различными группировками движения. 

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#израиль
#война
#сектор газа
#заложники
#правительство
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Стало известно о срыве саммита по Украине из-за конфликта на Ближнем Востоке
WSJ: Саммит по Украине может не состояться из-за войны на Ближнем Востоке
09 ноября 2023, 21:13

Фото: istock / rrodrickbeiler

Палестино-израильский конфликт подорвал надежды Киева на проведение «саммита мира», в котором должны были участвовать страны, придерживающихся нейтральной позиции в вопросе украинского конфликта. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на западных дипломатов.
По данным издания, украинские власти собирались в ближайшее время провести международный саммит с участием стран Глобального Юга, которые придерживаются нейтралитета в вопросе украинского конфликта, чтобы склонить эти страны «на поддержку формулы мира Зеленского». Но теперь, из-за ударов израильской армии по территории Газы и позиции западных стран, которые выражают поддержку Израилю, как считают дипломаты, вероятность проведение данного саммита крайне мала.

Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что скоро украинские генералы сами уничтожат главу государства Владимира Зеленского. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#конфликт
#страны
#саммит
#израиль
#украина
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Лавров обвинил Запад в стремлении отвернуть Армению от России
Лавров: Запад обхаживает Армению, что повернуть её против России
09 ноября 2023, 20:59

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Глава российского МИД Сергей Лавров обвинил страны Запада в том, что они хотят поддерживать отношения с Арменией против России. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».
По словам Лаврова, именно с этой целью западные страны всяческим образом «обхаживают» Армению.

При этом российский министр отметил, что российская сторона не решает, с кем должна сотрудничать Армения, поскольку только ей позволено выбирать своих внешнеполитических партнёров. 

Ранее Лавров выражал надежду на то, что премьер-министр Армении Никол Пашинян сдержит своё слово и оставит без изменений нынешний политический курс государства. 

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#сергей лавров
#армения
#россия
#сша
#сотрудничество
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СМИ: Война в Израиле подрывает надежды Украины на мирный саммит
WSJ: Война в Израиле разрушила надежды Киева на прекращение конфликта
09 ноября 2023, 20:24

Фото: РИА Новости / Стрингер

Конфликт Израиля с палестинским движением ХАМАС нарушил планы Украины по организации международного «саммита мира», в котором должны были принять участие страны, нейтрально относящиеся к украинскому конфликту. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на западных дипломатов.

«Конфликт Израиля с палестинским движением ХАМАС подорвал надежды Украины на проведение «саммита мира», — сказано в материале издания. 
В публикации добавили, что Киев хотел провести саммит, чтобы убедить страны Глобального Юга поддержать «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, конфликт Израиля с ХАМАС в Газе вызвал новые противоречия между Соединенными Штатами, другими странами Запада и странами развивающегося мира, которые Украина надеялась завлечь на свою сторону. Но теперь, как считает один из дипломатов, проведение саммита маловероятно.

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#сша
#конфликт
#украина
#страны
#саммит
#дипломат
#киев
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Россия и США провели консультации по двусторонним отношениям
Рябков: Россия и США провели консультации по отношениям, но они были безуспешны
09 ноября 2023, 20:20

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россия и США провели ряд очных консультаций по выявлению раздражителей в двусторонних отношениях, однако прогресса в решении проблем добиться не удалось. Об этом в интервью RTVI заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он сообщил, что к решению проблем, которые назрели между странами, прийти не удалось. Хотя, по мнению Рябкова, стоило бы начать продвижение вперёд в вопросах действий диппредставительств и в отношении визовых дел. 

Рябков отметил, что консультации не имели особого успеха из-за неготовности к изменениям со стороны США. По словам замминистра, если американская сторона не желает справляться с двусторонними проблемами, то и не надо, поскольку потом уже Россия будет решать, стоит ли возобновлять сотрудничество или нет. 

Также Рябков заявил, что диалог между Россией и США сведён к минимуму, поскольку ведомствам стран приходится беседовать через посредников, которыми выступают посольства. Подчёркивается, что это также происходит по инициативе США.

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#сша
#россия
#сотрудничество
#консультации
#мид
#посольство
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Россия прекращает сотрудничество с Японией в области ликвидации ядерного оружия
09 ноября 2023, 19:55

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россия вышла из соглашения о сотрудничестве с Японией в области ликвидации ядерного оружия, подлежащего сокращению. Соответствующее поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Отмечается, что правительство Российской Федерации приняло решение прекратить действие соглашения с Японией о ликвидации ядерного оружия, а также о создании соответствующего Комитета, занимавшегося поддержанием сотрудничества в данной сфере.

Расторгнутое соглашение было подписано в Токио 13 октября 1993 года.

В российском МИД отметили, что в ближайшее время уведомят Японию о принятом решении. 

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#япония
#россия
#сотрудничество
#ядерное оружие
#соглашение
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