Путин: Сотрудники МВД должны более активно пресекать провокации экстремистов

Фото: официальный сайт Кремля
Сотрудники Министерства внутренних дел России должны более активно и решительно пресекать провокации экстремистов, подрывающих межнациональный мир и межконфессиональное согласие. Об этом заявил президент Владимир Путин в опубликованном на сайте Кремля поздравлении с Днём сотрудника органов внутренних дел, который отмечается в нашей стране 10 ноября.
«Сегодня – с появлением новых угроз национальной безопасности в динамично меняющемся мире – серьезно возрастают требования ко всему личному составу МВД. Это означает, что каждый сотрудник должен усилить работу на вверенном участке», — отметил Владимир Путин.
Глава российского государства добавил также, что сотрудники полиции в новых регионах России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях — должны сделать всё, чтобы укрепить веру людей в силу закона и государства, в торжество справедливости.
В настоящее время торжество в основном отмечается в рамках подразделений. Сотрудники полиции собираются на корпоративах, принимают поздравления в кругу семьи и коллег. В районных отделах проводятся торжественные построения, в ходе которых отличившимся сотрудникам присваивают специальные звания, награждают грамотами, ценными призами.
По традиции в этот день возлагаются букеты к могилам сотрудников, погибших при выполнении служебного долга, чествуются ветераны.
Читайте также:
День полиции в России — 10 ноября: история праздника, кого поздравлять
В Серебряных Прудах почтили память полицейских, погибших при исполнении
МВД перестанет наказывать россиян за 46 видов нарушений
Артем Путинцев