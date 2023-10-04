Путин: Создание многополярного мира неизбежно и необходимо

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Создание многополярного мира неизбежно, об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пленарной сессии в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности.
«Процесс построения именно многополярного миропорядка - более демократичного, более честного, справедливого для большинства человечества просто неизбежен, исторически необходим, Это в полной мере касается и создания прочных экономических основ такого миропорядка», - прокомментировал ситуацию Путин.
Ранее Путин заявил, что необходимо перестраивать всю мировую экономическую систему, поскольку она служит исключительно руководителям «золотого миллиарда». Как отметил Путин, абсолютно все финансовые институты мира выслужены так, чтобы служить всего нескольким странам.
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Евгения Парфентьева