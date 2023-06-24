Путин созвонился с Лукашенко и обсудил ситуацию в России

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По информации агентства, президенты общались утром 24 июня.
«Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России», — передает агентство.Ранее во время своего обращения к гражданам президент Владимир Путин заявил, что как гражданин России он сделает все, чтобы отстоять страну.
23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в том, что российские власти ударили по позициям бойцов компании. После этого Пригожин пообещал, что ответит на произошедшее. На следующий день он заявил о блокировке Ростова и желании «пойти на Москву».