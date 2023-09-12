Путин сравнил закон об иноагентах РФ с американским

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что закон об иноагентах в России гуманнее, чем в США. Об этом он заявил в рамках своего выступления на пленарном заседании ВЭФ.
«Мы никого не «гребем», наш закон - почти калька с США, но только гуманнее», - уточнил Путин.
По его словам, по поводу этого закона имеется множество нюансов. В связи с этим, власти постоянно вносят изменения, совершенствуя его.
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Татьяна Лаврова