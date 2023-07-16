Путин: США поставляет кассетные боеприпасы Украине из-за дефицита оружия

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Президент России Владимир Путин сообщил о том, что поставка США кассетных боеприпасов следствие дефицита оружия в стране. Его слова приводит в своём Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
«Делают они это не от хорошей жизни, а потому что у них дефицит боеприпасов вообще», – сказал Путин.Президент также подсчитал, что ежедневно ВСУ тратят порядка 5-6 тысяч снарядов, а США изготавливают 15 тысяч в месяц. Дефицит наблюдается и в Европе, поэтому поставки кассетных боеприпасов стали крайним вариантом.
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Анастасия Чинкова