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Путин: США поставляет кассетные боеприпасы Украине из-за дефицита оружия

16 июля 2023, 12:48

Фото: iStock/sb2010

Президент России Владимир Путин сообщил о том, что поставка США кассетных боеприпасов следствие дефицита оружия в стране. Его слова приводит в своём Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
«Делают они это не от хорошей жизни, а потому что у них дефицит боеприпасов вообще», – сказал Путин.
Президент также подсчитал, что ежедневно ВСУ тратят порядка 5-6 тысяч снарядов, а США изготавливают 15 тысяч в месяц. Дефицит наблюдается и в Европе, поэтому поставки кассетных боеприпасов стали крайним вариантом.


Ранее миллиардер и предприниматель Илон Маск раскритиковал идею о поставках Украине кассетных боеприпасов, назвав такое решение лицемерием, поскольку США всегда осуждали страны, которые используют такой тип оружия.

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#Украина
#США
#кассетныебоеприпасы
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Путин: Россия будет изучать трофейную западную военную технику
16 июля 2023, 12:42

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин сообщил, что, несмотря на то, что российская военная техника вполне отвечает лучшим мировым стандартам, совсем не лишним будет изучение современных западных образцов, которые военные захватывают в качестве трофеев.
В интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» российский лидер заявил, что трофейная военная техника станет предметом изучения отечественных специалистов. Путин отметил, что российская техника является самой современной, приведя в пример танк Т-90 «Прорыв», который назвал лучшим в мире, передает ТАСС.

Тем не менее, добавил президент России, есть такое понятие как «обратный ижиниринг». Противник также производит современную технику. И если существует возможность изучить технологии, применить у себя какие-то уже существующие наработки, то глупо было бы от этого отказываться. Если трофейная техника может оказаться полезной для совершенствования российского вооружения, то ее, конечно, следует изучать, заключил Владимир Путин.

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#Путин
#техника
#трофей
#изучение
#вооружение
#танк
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Путин анонсировал ответ России на поставки на Украину кассетных боеприпасов
16 июля 2023, 11:13

Фото: сайт Кремля

Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применения кассетных боеприпасов как зеркальную меру. Российский лидер считает, что к поставкам таких средств поражения на Украину следует относиться как к военному преступлению.
В интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» президент России отметил, что российская армия располагает достаточным количеством таких боеприпасов, но пока воздерживалась от их применения. Однако, в случае, если Украина начнет использовать кассетные боеприпасы, то Россия будет вынуждена дать аналогичный ответ, передает ТАСС.

Владимир Путин заметил, что вопрос о кассетных бомбах и снарядах возник потому, что Украине и их западным поставщикам уже просто не хватает обычных вооружений. Российский лидер не стал отрицать, что наша армия также в определенный момент времени испытывала определенный дефицит боекомплекта, но вопрос о применении кассетных боеприпасов даже не поднимался. Путин напомнил, что сами американцы называли использование кассетных боеприпасов преступлением. Вот так к этом и следует относиться, добавил президент России.

В заключение Владимир Путин подчеркнул, что с точки зрения изменения ситуации на линии боевого соприкосновения поставка Украине новых вооружений ничего не даст. Она только усугубит ее для украинской стороны и будет далее разжигать конфликт.

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#Путин
#кассетные боеприпасы
#преступление
#украина
#запад
#ответ
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Турецкие власти опровергли информацию о приостановке выдачи ВНЖ в Стамбуле
16 июля 2023, 10:11

Фото: iStock/Seqoya

В Турции опровергли информацию СМИ о том, что в Стамбуле перестали выдавать вид на жительство иностранцам во всех районах города. Об этом в своём Twitter сообщил департамент миграции Турции.
МВД и департамент миграции страны не давали официальных заявлений по поводу «закрытия» районов Стамбула для иностранцев.

«Заявления о том, что в Стамбуле для получения ВНЖ закрыты все 39 районов, не соответствуют действительности – речь идет лишь о 10 районах, где нельзя подать заявку на первичный вид на жительство», – говорится в заявлении департамента.

Ранее газета Milliyet написала о «закрытии» всех районов Стамбула и приостановке выдачи ВНЖ иностранцам. Также отмечалось, что в исключительном порядке он может выдаваться тем, кто приехал в Турцию для обучения, лечения или международной торговли.

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#Стамбул
#ВНЖ
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Азербайджан посчитал заявление МИД России о ситуации в Карабахе не соответствующим «союзническому взаимодействию»
16 июля 2023, 07:00

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана выпустила заявление, в котором ранее озвученная позиция МИД России по ситуации в Нагорном Карабахе названа «не соответствующей декларации о союзническом взаимодействии». Об этом пишет ТАСС.
«Заявление МИД РФ от 15 июня 2023 года вызывает недоумение и разочарование. Это заявление не соответствует Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией и выступлениям президента РФ Владимира Путина, в которых поддерживаются территориальная целостность и суверенитет Азербайджана, включая Карабахский регион», — сообщили в азербайджанском политическом ведомстве.

По словам представителей МИД, официальный Баку предпринимает практические шаги, направленные на заключение армяно-азербайджанского мирного договора, при этом сохраняя приверженность трехсторонним договоренностям между Арменией, Азербайджаном и РФ. Однако, по мнению азербайджанской стороны, Ереван с первого дня подписания этих договоренностей отказывался выполнять многие из них, «а российская сторона не обеспечила полного выполнения заявления в рамках своих полномочий».

Напомним, что в вышедшем 15 июля заявлении МИД России призвал приступить к подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном, обратив внимание на то, что  ситуация вокруг Нагорного Карабаха «развивается по негативному сценарию» и что в регионе углубляется гуманитарный кризис.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, заявил, что у Баку нет территориальные претензий к Еревану. Глава Азербайджана считал, что у стран сейчас есть все возможности для мирного решения конфликта.

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#Азербайджан
#МИД РФ
#Нагорный Карабах
#дипломатия
#Армения
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Gospodarce: В Польше внимательно следят за ситуацией с ЧВК «Вагнер» на территории Белоруссии
16 июля 2023, 05:16

Фото: iStock/sezer_ozger

Власти Польши внимательно следят за ситуацией с ЧВК «Вагнер» на территории Белоруссии. Об этом заявил статс-секретарь канцелярии премьер-министра, заместитель координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.
По словам Жарина, которые приводит портал Gospodarce, несколько сотен наемников уже прибыли на территорию Белоруссии. Варшава и дальше намерена отслеживать их численность, так как они «де-факто выполняют волю Кремля», действуя по указаниям из Москвы.

«Группа "Вагнера" присутствует в Белоруссии. Прибыли первые бойцы, их сейчас может быть несколько сотен. Польские службы следят за ситуацией, чтобы узнать, сколько вагнеровцев в итоге окажется в Белоруссии»,— сказал Станислав Жарин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае размещения ЧВК «Вагнер» в Белоруссии, она может быть задействована для обороны страны. Он также указал на то, что опыт боевых подразделений будет очень востребован.

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#Польша
#Белоруссия
#ЧВК «Вагнер»
#спецслужбы
#Александр Лукашенко
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Политик Янг: Роспуск НАТО — это лучший исход для Украины
16 июля 2023, 04:48

Фото: iStock/Michele_Ursi

Американский политик Джеффри Янг написал в своем Twitter, что роспуск НАТО и вывод американского контингента из Европы стал бы лучшим исходом для Украины
«Лучшее, что могло бы случиться с народом Украины, – это роспуск НАТО и вывод Соединенными Штатами всего нашего оружия и войск из Европы навсегда», – отметил Янг, известный в США тем, что неоднократно (и безуспешно) баллотировался на пост губернатора штата Кентукки.

Эти слова стали ответом на реплику представителя Белого дома США Джона Кирби о том, что в Европе находится более 80 тысяч американских военных из-за изменения ситуации в области безопасности на континенте.

Янг регулярно утверждает в своих соцсетях, что все внешнеполитические действия Соединенных Штатов направлены на предотвращение союзов, которые могут угрожать доминированию Вашингтона и его военно-промышленному, топливно-энергетическому и финансовому комплексам. Ранее он призывал немедленно объявить импичмент Джо Байдену за его военные действия в разных странах, включая Украину, Йемен, Сирию и Ирак, а также критиковал Белый дом за поддержку Киева и поставки вооружений. По его мнению, все президенты США после 1945 года стали военными преступниками.

Несколько дней назад кандидат в президенты от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший назвал решение президента США Джо Байдена о мобилизации части резервистов и отправке их в Европу «подготовкой к наземной войне с Россией».

Напомним, что в ходе прошедшего на этой неделе саммита НАТО в Вильнюсе страны-участницы Североатлантического альянса согласились развернуть 300 тысяч дополнительных бойцов на восточном фланге, дабы обеспечить безопасность в Европе. При этом численность американского военного контингента в Старом Свете уже сейчас составляет 100 тысяч человек.

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#НАТО
#Украина
#Европа
#Джеффри Янг
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Подоляк заявил о непричастности Украины к подготовке покушений на Симоньян и Собчак
16 июля 2023, 03:05

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк утверждает, что Украина непричастна к подготовке убийств главреда RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак.
«Они совершенно точно нам не нужны. Это очевидные вещи. Они абсолютно точно ни на что не влияют», — заявил в эфире телемарафона Подоляк, слова которого цитирует украинское агентство УНИАН. 

Он также заметил, что ни Симоньян, ни Собчак  «не играют какую-то важную роль в происходящем и в рамках войны в целом, и в рамках потери Россией позиций в глобальном мире». 

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила попытку убийства главреда RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак, которую пытались организовать по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) с помощью членов националистической группировки «Параграф-88».

В числе шестерых подозреваемых, которых задержали в Москве и Рязанской области, есть лица, не достигшие 18 лет.

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#Михаил Подоляк
#Украина
#СБУ
#покушения
#Маргарита Симоньян
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Канцелярия Эрдогана: Турция поддерживает расширение НАТО ради стабильности
16 июля 2023, 02:06

Фото: iStock/MarianVejcik

Турция поддерживает расширение НАТО ради обеспечения стабильности, а не против Швеции, Финляндии или любой другой страны. Об этом заявили в канцелярии президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана
«Турция поддерживает географическое расширение НАТО не против какой-то определенной страны, а чтобы сделать альянс полномасштабной организацией безопасности», — написал в статье для журнала Middle East Eye Фахреттин Алтун, глава управления по связям администрации Эрдогана.

По мысли Алтуна, расширение Североатлантического альянса — это ключ к долгосрочному миру и стабильности. Чиновник также отметил, что официальная Анкара в любом случае продолжит быть критически важным партнером и союзником во всех новых инициативах НАТО.

10 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Эрдоган обещал как можно скорее передать заявку Швеции на членство в НАТО на ратификацию в парламент. По сообщению телеканала CNN Türk, заявка Швеции о вступлении в НАТО может быть ратифицирована парламентом Турции уже во время осенней сессии.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Швеция сможет вступить в НАТО только тогда, когда Турция войдет в Евросоюз.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО летом прошлого года. С этого момента 28 членов блока ратифицировали договоры о приеме государств в НАТО. Блокировали процесс только Венгрия и Турция.

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#Турция
#НАТО
#расширение НАТО
#Швеция
#Финляндия
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CNN: Министр финансов США Джанет Йеллен наелась в Китае галлюциногенных грибов
16 июля 2023, 01:40

Фото: iStock/Yarygin

Глава американского Минфина Джанет Йеллен в ходе своего визита в Китай употребила в пищу грибы, известные своими галлюциногенными эффектами. Об этом сообщил американский телеканал CNN.
По сведениям телеканала, Йеллен со своей командой после приземления в аэропорту Пекина отправилась в ресторан юньнаньской кухни, где заказала сразу четыре порции диких грибов Lanmaoa asiatica, произрастающих в провинции Юньнань. Эти грибы считаются ядовитыми, поскольку после их употребления в пищу возможны сильные галлюцинации.

При этом обслуживающий персонал ресторана, где побывала Йеллен, заверил, что поданные грибы были приготовлены правильно и с соблюдением техники безопасности.

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#Джанет Йеллен
#Китай
#грибы
#галлюцинации
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