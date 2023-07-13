Путин: стамбульский проект соглашения России и Украины был приемлемым

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Президент России Владимир Путин заявил, что проект соглашения между Россией и Украиной, который был подготовлен в Стамбуле, был в целом приемлемым. Об этом Путин сообщил в эфире канала «Россия 24».
«Нам еще нужно было подумать, согласны ли мы со всем, что там было изложено», — сказал глава государства.
Напомним, в июне Владимир Путин показал представителям стран Африки парафированный стамбульский договор с Украиной, который содержал положения о гарантиях безопасности для Киева. Глава Российской Федерации подчеркнул, что Россия всегда была открыта для диалога по украинскому вопросу.
По словам президента, проект «был выброшен в мусорное ведро украинским режимом».
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Екатерина Коршунова