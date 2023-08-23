Путин: страны БРИКС выступают против гегемонии и политики неоколониализма

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Президент России Владимир Путин заявил, что страны БРИКС выступают за формирование многополярного порядка, в котором соблюдались бы ключевые принципы международного права. Об этом Путин сообщил, выступая на саммите БРИКС.
Ранее Путин заявил, что действия России на Украине обусловлены необходимостью положить конец войне, которую киевский режим развязал против мирных, а Запад ее поддержал. Российский лидер отметил, что Россия приняла решение поддержать людей, которые борются за свою культуру, за свои традиции и свой язык.
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