Путин: Страны «Золотого миллиарда» теряют свои позиции по объективным причинам

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ в узком составе заявил, что страны «Золотого миллиарда» утрачивают свое лидерство по объективным причинам. Об этом пишет РИА Новости.
Российский лидер отметил, что международные отношения сейчас переживают необратимые перемены. Прежде всего, это связано с тенденциями в области мировой экономики.
Президент добавил, что одновременно с этим в странах Азии и глобального Юга растут объёмы производства.
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«А тенденции такие — что страны так называемого «золотого миллиарда» постепенно, по чисто объективным обстоятельствам, несмотря на попытки сохранить свое лидерство, это лидерство утрачивают», — цитирует агентство слова Путина.
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Диана Аванесян