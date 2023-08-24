Путин: Страны «золотого миллиарда» являются открытыми противниками БРИКС

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Президент России Владимир Путин назвал так называемые страны «золотого миллиарда» ярыми противниками БРИКС. Российский лидер указал, что эти государства пренебрегают основами международного права в своих собственных корыстных интересах.
Владимир Путин отметил, что государства Запада всегда пренебрегали постулатами международного права, подменяя их своими собственными, ни для кого, коме них самих, не очевидными правилами. Правилами, которые служили им исключительно для достижения собственных целей, получения своей выгоды. Страны, которые противостоят этому новому колониализму, не могут не вызывать у них враждебных чувств, заключил российский президент.
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Александр Бойцов