Путин: Страшные события в Газе никак нельзя оправдать

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в Дагестане заявил, что событиям, разворачивающимся сейчас в секторе Газа, невозможно найти оправдание. Об этом пишет РИА Новости.
«Страшные события, которые происходят сейчас в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем неповинных людей, которым просто некуда бежать, негде укрыться от бомбардировок, ничем оправдать нельзя», — цитирует агентство слова президента.
Путин напомнил, что на Ближнем востоке обострение конфликта началось с террористической атаки на мирных граждан Израиля и других стран на территории еврейского государства.
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Диана Аванесян