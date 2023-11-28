Путин назвал единственный источник власти

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Рассуждая о свободе, президент России Владимир Путин подчеркнул, что именно свободу суверенного государства, свободу народа ради его будущего защищают сейчас наши солдаты и офицеры на фронте.
Владимир Путин указал, что свободный народ, который осознает свою ответственность перед сегодняшним днем и перед будущими поколениями сограждан, является единственным источником власти. Власти суверенной, которая призвана служить всем людям, всему народу страны, а не обслуживать чьи-то частные интересы.
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