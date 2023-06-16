Путин отметил рост реального дохода россиян

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По его словам, в России индексируются пенсии и социальные пособия, увеличивается минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум.
«В итоге уже четвертом квартале 2022 года реальные располагаемые доходы граждан вернулись к росту. Он пока скромный, в этом году эта должна усилиться», - сказал глава государства.
Путин также заявил, что в стране сократилось число бедных. По словам главы государства, число бедных в России сократилось на 1,7 млн человек. Он также отметил рост дохода граждан и сообщил, что они выросли на 30%, что позволило людям преодолеть черту бедности.