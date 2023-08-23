Путин: «Тигры» и другие нацистские «звери» не могли сломить дух советских воинов

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что никакая иностранная техника не смогла сломить дух советских воинов во время Второй мировой войны. Об этом он сказал в ходе своего выступления на торжественном мероприятии в честь 80-летия победы в Курской битве
Президент отметил, что «Тигры», «Пантеры» и другие нацистские «звери» не могли сломить дух советских воинов.
Глава государства подчеркнул, что гордится российскими военными, теми, кто проходит службу в зоне СВО. Он также добавил, что бойцы достойны славы участников Курской битвы.
В хое торжественной церемонии, Владимир Путин вручил государственные награды солдатам, которые совершили подвиги в зоне проведения СВО и подчеркнул их патриотизм и мужество.
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Путин лично выступил на мероприятии в честь 80-летия победы в Курской битве
Глава государства подчеркнул, что гордится российскими военными, теми, кто проходит службу в зоне СВО. Он также добавил, что бойцы достойны славы участников Курской битвы.
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Путин лично выступил на мероприятии в честь 80-летия победы в Курской битве
Анастасия Крестьянова