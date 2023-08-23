Радио1
Главная / Новости / Политика/ Путин: «Тигры» и другие нацистские «звери» не могли сломить дух советских воинов

Путин: «Тигры» и другие нацистские «звери» не могли сломить дух советских воинов

Путин: Никакие «Тигры», «Пантеры» и другие нацистские «звери» не могли сломить дух советских воинов
23 августа 2023, 21:41

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что никакая иностранная техника не смогла сломить дух советских воинов во время Второй мировой войны. Об этом он сказал в ходе своего выступления на торжественном мероприятии в честь 80-летия победы в Курской битве
Президент отметил, что «Тигры», «Пантеры» и другие нацистские «звери» не могли сломить дух советских воинов.

Глава государства подчеркнул, что гордится российскими военными, теми, кто проходит службу в зоне СВО. Он также добавил, что бойцы достойны славы участников Курской битвы.


В хое торжественной церемонии, Владимир Путин вручил государственные награды солдатам, которые ​совершили подвиги в зоне проведения СВО и подчеркнул их патриотизм и мужество.

Читайте также:

Путин назвал победу в Курской битве переломной точкой всей Второй мировой войны

Путин: все российские бойцы сражаются смело и решительно

Путин лично выступил на мероприятии в честь 80-летия победы в Курской битве
#награды
#владимир путин
#президент
#тигры
#патриотизм
#сво
Читайте нас в
Байден прокомментировал авиакатастрофу с Пригожиным
Байден: «Я не удивлен фактом крушения самолета в Тверской области»
23 августа 2023, 22:46

Фото: iStock/Jon Rehg

Президент США Джо Байден заявил, что не удивлен фактом крушения самолета в Тверской области, на котором находился глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин.
По словам американского лидера, он доподлинно не знает что произошло и какие-либо сведения ему не известны, однако добавил, что не удивлен информации о трагедии.

Также, Байден обвинил российское руководство в том, что оно стоит за крушением самолета. Вместе с этим, глава США отметил, что не вникал в подробности случившегося, так как занимался спортом последние полтора часа. 

Читайте также: 

Опознаны тела Пригожина и его заместителя Уткина

В упавшем самолете должны были быть Пригожин, его оператор и Дмитрий Уткин

112: Рухнувший под Тверью самолет пропал с радаров через 26 минут после вылета

#самолет
#сша
#оператор
#байден
#пригожин
#тела
Читайте нас в
Медведчук заявил, что гибель Украины уже не остановить
23 августа 2023, 22:26

Фото: сайт Кремля

Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук считает, что гибель Украины уже не остановить, так как государство, целиком построенное на идеологии обиды на весь русский народ, не сможет существовать долго. Об этом он заявил в своей авторской колонке на платформе «Смотрим».
«К 32-й годовщине Украина подходит с раскрученной инфляцией и катастрофическим долговым кризисом, рекордным дефицитом бюджета, сырьевой структурой экспорта и ВВП. Международные рейтинги показывают, что из технологического и экономического гиганта Украина за годы независимости превратилась в сырьевую страну — самую отсталую и самую бедную страну в Европе. Страну без будущего», — говорится в публикации.

Медведчук отметил, что Украина — единственная постсоветская страна, так и не сумевшая выйти на уровень ВВП 1990-го года. Она занимает 59-е место в мире по уровню ВВП в рейтинге Всемирного банка.

Читайте также:

Путин: «Тигры» и другие нацистские «звери» не могли сломить дух советских воинов

Зеленский: ВСУ будут стараться развить контрнаступление

Зеленский назвал провокацией обмен членства в НАТО на территорию

#украина
#всу
#ввп
Читайте нас в
Байдену сообщили о крушении самолета в Тверской области
Белый дом: Байдену доложили о крушении самолета Пригожина
23 августа 2023, 21:55

Фото: iStock/rarrarorro

Американскому лидеру Джо Байдену доложили о крушении самолета главы ЧВК Вагнер Евгения Пригожина. Об этом сообщили в Белом доме.
В распространенном сообщении администрации президента США говорится, что глава государства проинформирован о произошедшем.

В настоящее время продолжаются работы по поиску тел погибших в результате авиакатастрофы на месте крушения самолета. В МЧС РФ сообщили о десяти погибших. Тела восьми уже обнаружены.  

Причины ​крушения самолета выясняются, возбуждено уголовное дело.

Читайте также: 

Следствие рассматривает все версии крушения самолета Embraer Legacy

Рогов подтвердил смерть Евгения Пригожина

СК возбудил дело после крушения самолета Embraer в Тверской области
#сша
#дело
#смерть
#мчс
#уголовное дело
#следствие
#рф
#тела
Читайте нас в
Путин: на легендарной курской земле участникам СВО вручат награды
23 августа 2023, 21:42

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды участникам специальной операции на Украине. Это произошло в момент выступления российского лидера на концерте в честь 80-летия победы в Курской битве.
«Сегодня, здесь на легендарной курской земле будут вручены высокие государственные награды нашим героям, военнослужащим, участникам специальной военной операции, которые достойны славы героев Курской дуги», — подчеркнул Путин.

Напомним, ранее Путин заявил, что все российские военнослужащие сражаются смело и решительно в ходе спецоперации на Украине. Российский лидер подчеркнул, что преданность родине, верность воинской присяге объединяют всех участников специальной военной операции.

Также Путин поздравил с годовщиной победы в битве на Курской дуге всех россиян. Он также отметил, что в первую очередь поздравляет ветеранов и выразил им слова благодарности.

Читайте также:

Путин: все российские бойцы сражаются смело и решительно

Путин назвал победу в Курской битве переломной точкой всей Второй мировой войны

Путин лично выступил на мероприятии в честь 80-летия победы в Курской битве
#награды
#операции
#лидер
#путин
Читайте нас в
Путин назвал победу в Курской битве переломной точкой всей Второй мировой войны
23 августа 2023, 21:31

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что победа в Курской битве навсегда останется одной из вершин великого народного подвига. Об этом Путин сообщил, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Курской битве.
«Она уничтожила, испепелила ударную мощь нацистов, совершила перелом всей Второй мировой войны», — подчеркнул глава российского государства.

Напомним, Путин вышел на сцену концерта в Курске, посвященного 80-летию победы в Курской битве. Глава государства поздравил с годовщиной победы в битве на Курской дуге всех россиян. Он также отметил, что в первую очередь поздравляет ветеранов и выразил им слова благодарности.

Путин также заявил, что все российские военнослужащие сражаются смело и решительно в ходе спецоперации на Украине. Российский лидер подчеркнул, что преданность родине, верность воинской присяге объединяют всех участников специальной военной операции.

Читайте также:

Путин лично выступил на мероприятии в честь 80-летия победы в Курской битве

Путин: все российские бойцы сражаются смело и решительно

Путин: Россия ценит попытки коллег по БРИКС урегулировать украинский кризис
#россия
#кризис
#операции
#лидер
#путин
Читайте нас в
Путин лично выступил на мероприятии в честь 80-летия победы в Курской битве
Путин принял участие в мероприятии в честь 80-летия победы в Курской битве
23 августа 2023, 21:11

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин вышел на сцену концерта в Курске, посвященного 80-летию победы в Курской битве.
Глава государства поздравил с годовщиной победы в битве на Курской дуге всех россиян. Он также отметил, что в первую очередь поздравляет ветеранов и выразил им слова благодарности. 

На торжественной церемонии глава государства также представил к наградам бойцов СВО, которые достойно проявили себя в зоне проведения спецоперации и отметил их отвагу и мужество. 

Читайте также: 

Путин: Гегемония Запада привела к конфликту на Украине

Путин: Россия ценит попытки коллег по БРИКС урегулировать украинский кризис

Путин призвал страны БРИКС расширять расчеты в нацвалютах и кооперацию

#россия
#страны
#сво
#путин
Читайте нас в
Очевидцы сообщили о нескольких хлопках перед падением самолета Пригожина
Mash: Перед крушением самолета в Тверской области были слышны хлопки
23 августа 2023, 20:33

Фото: iStock/FelixRenaud

Очевидцы слышали два громких хлопка перед крушением самолета, принадлежащего Евгению Пригожину, в Тверской области. Об этом сообщил телеграмм-канал Mash.
По информации портала, местные жители слышали сильные хлопки перед тем, как самолет рухнул на землю. По предварительной информации, у ​воздушного судна могли отломаться крыло и стабилизатор. От их падения на землю с большой высоты могли раздастся характерные звуки хлопков.

Однако, не исключена версия теракта на борту. По некоторым данным, ​джет взорвался в воздухе. В результате происшествия погибли 10 человек. ​Одним из пассажиров, согласно спискам, был Евгений Пригожин. 

Читайте также: 

Одна из версий крушения самолёта Пригожина — теракт на борту

Второй самолет Пригожина совершил разворот над Москвой

Самолет Пригожина мог взорваться в воздухе


#самолет
#теракт
#жители
#человек
#происшествия
#евгений пригожин
Читайте нас в
Лавров: переговоры БРИКС прошли интенсивно, саммит станет успехом дипломатии ЮАР
23 августа 2023, 19:59

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры на саммите БРИКС в Йоханнесбурге прошли интенсивно. Об этом Лавров сообщил на встрече с заместителем генсека правящей в ЮАР партии «Африканский национальный конгресс» Номвулой Паулой Моконьяне и представителями других политических движений ЮАР, которая проходит на полях саммита БРИКС.
Лавров подчеркнул, что мероприятие станет очередным успехом дипломатии ЮАР. Министр иностранных дел РФ отметил важность поощрения развития связей не только между правительствами и парламентами РФ и ЮАР, но и на других уровнях.

Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что БРИКС пришла к согласию по вопросу о расширении. Отмечается, что также был принят документ, в котором изложены его принципы. Отмечается, что министр иностранных дел республики Сергей Алейник заявил, что Белоруссия рассчитывает на поддержку всеми странами-участницами БРИКС ее заявки на скорейший прием в состав организации.

Напомним, саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа.

Читайте также:

Глава МИД ЮАР: БРИКС договорилось о принципах расширения объединения

Белоруссия рассчитывает на скорейший прием в состав БРИКС

Моди: Индия поддерживает расширение БРИКС
#мид
#индия
#белоруссия
#приём
#министр
#саммит
#лавров
#юар
#рф
Читайте нас в
Зеленский: ВСУ будут стараться развить контрнаступление
23 августа 2023, 19:42

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут стараться развить контрнаступление. Об этом сообщает телеканал «Рада».
«Всем хочется в мире быстрее, работаем, как можем», — отметил Зеленский.

Напомним, ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президента Украины Владимира Зеленского свергнут или убьют, по причине того, что он не настроен вести переговоры о мире с Россией. Бывший аналитик ЦРУ отметил, что в результате действий киевского правительства Украина переживает настоящую демографическую и гуманитарную катастрофу.

Ранее врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские войска аккумулировали большие силы в районе Урожайного в ДНР, однако закрепиться там им не удается. 

Читайте также:

Гагин: аккумулированные в районе Урожайного в ДНР силы ВСУ «тают» ежедневно

Зеленский назвал провокацией обмен членства в НАТО на территорию

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Зеленского убьют из-за отказа от мира с Россией
#нато
#зеленский
#украина
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников