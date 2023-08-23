Путин: «Тигры» и другие нацистские «звери» не могли сломить дух советских воинов

Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук считает, что гибель Украины уже не остановить, так как государство, целиком построенное на идеологии обиды на весь русский народ, не сможет существовать долго. Об этом он заявил в своей авторской колонке на платформе «Смотрим».