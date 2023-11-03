Путин: у РФ изначально не было планов присоединять Крым

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что если бы у РФ и братской Украины складывались нормальные, современные отношения, то в голову никому бы не пришло предпринимать действия, связанные с Крымом. Об этом Путин сообщил на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
Путин добавил, что полуостров Крым, а также Донбасс были присоединены к РФ, чтобы защитить граждан, которые проживают на этих территориях от «нацистской мрази» на Украине.
Ранее глава российского государства сообщил, что РФ и сейчас защищает свои морально-нравственные ценности, культуру и язык, а также помогает это сделать и жителям Новороссии. Путин также отметил, что на всех переломных этапах единство россиян было ключевым.
Напомним, российский лидер проводит встречу с членами Общественной палаты восьмого созыва, в который впервые вошли в том числе представители новых регионов РФ. Встреча происходит на площадке итогового форума «Сообщество».
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Ранее глава российского государства сообщил, что РФ и сейчас защищает свои морально-нравственные ценности, культуру и язык, а также помогает это сделать и жителям Новороссии. Путин также отметил, что на всех переломных этапах единство россиян было ключевым.
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Екатерина Коршунова