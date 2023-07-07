Путин: У стран, которые пытаются создавать сложности для России, ничего не получится

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что у стран, которые пытаются создавать сложности для РФ, ничего не получится.
Он отметил, что у недружественных стран не получалось достичь целей, которые они ставили на российском направлении. Президент также выразил уверенность в том, что у них ничего не получится впредь.
Читайте также:
Путин высказался о попытках запретить российскую культуру
В Twitter восхитились Путиным из-за его уважения к Корану
Путин поручил разработать изменения для ипотеки многодетным семьям
Анастасия Крестьянова