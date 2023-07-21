Путин: У Запада нет возможности восполнить расход техники Киевом

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Президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада не имеют необходимых мощностей для восполнения расхода техники Киевом, а на самой Украине быстро заканчиваются мобилизационные резервы.
«Имеющиеся производственные мощности на Западе не позволяют быстро восполнить расход резервов техники и боеприпасов. Нужны дополнительные, причем большие, ресурсы и время», - сказал Путин в рамках совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
Кроме того, глава государства отметил, что ВСУ понесли огромные потери. А новые пополнения постепенно заканчиваются, несмотря на постоянные облавы в украинских городах. Таким образом, по словам Путина, мобилизационный ресурс страны истощается.
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