Путин учредил День воссоединения новых регионов с Россией: как это было

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День воссоединения России и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей впервые отметят 30 сентября. Редакция «Радио 1» напомнит, как были подписаны договоры о присоединений новых регионов и что этому предшествовало.
Присоединение новых регионов к России
21 февраля 2022 года президент Pоссии Владимир Путин заявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. В прямом эфире глава государства подписал договоры о взаимопомощи с регионами. 23 февраля 2022 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обратились к российскому президенту с просьбами об оказании помощи в отражении агрессии со стороны властей Украины. Главы регионов заявили, что нуждаются в содействии России, чтобы избежать многочисленных жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к гражданам России и сообщил о начале спецоперации на территории Украины, целью которой стала защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
Когда присоединились ДНР и ЛНР к России
Власти регионов сoобщили о желании присоединиться к России и запросили проведение референдумов на территории ЛНР и ДНР. Pеферендумы прошли с 23 по 27 сентября. В эти же даты состоялось голосование по вопросу о вхождении в состав России Херсонской области. Позже с аналогичным заявлением выступил глава Запорожской области.
Путин рассказал о важности выборов в новых регионах РФ
30 сентября 2022 года состoялось подписание договоров с новыми регионами России: Донецкой и Луганской народными республиками, а также Херсонской и Запорожской областей. За ратификацию договоров о включении регионов в состав России 3 октября 2022 года проголосовала Госдума, а на следующий день документы одобрил Совет Федерации. После включения в состав России новых регионов, их общее число достигло 89, а границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей стали государственными границами страны.
В ходе церемонии пoдписания договоров о присоединении к России новых регионов, президент страны Владимир Путин обратился к властям Киева и их западным кураторам и заявил, что люди, проживающие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье навсегда становятся гражданами России и страна намерена защищать их жизнь, интересы и права.
День присоединения новых территорий к России
30 сентября в России впервые будет праздноваться День воссоединения новых регионов с Россией. Памятная дата приурочена к подписанию договоров о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенкo назвала это событие историческим и отметила, что учреждение памятной даты было инициировано президентом России Владимиром Путиным.
Депутат Госдумы Сергей Алтухов назвал день присоединения к России новых регионов поворотным в истории и подчеркнул, что эта дата достойна ежегодного празднования. Депутат отметил, что год назад жители регионов сделали осознанный и судьбоносный выбор в ходе референдума и своим решением они доказали, что «у нас общее прошлое и будущее».
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Анастасия Крестьянова