Путин: Украина может потерять всю армию в ходе СВО

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Владимир Путин заявил, что потери ВСУ могут привести к полной утрате армии
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Киев может полностью утратить свою армию, сообщает «РИА Новости».
«Украина опасается боевых потерь в будущем. Это может привести не только к утрате потенциала, но и в целом армии», - прокомментировал ситуацию глава РФ.
Напомним, ранее Путин выступил перед выпускниками высших военных учебных заведений. «И из сегодняшних событий, и из истории нашей страны мы знаем – смелости, храбрости, мужества и героизма - нашей армии не занимать», - заявил он.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Сергей Шойгу призвал выпускников военных вузов смело внедрять в обучение их будущих подопечных опыт СВО.
«Украина опасается боевых потерь в будущем. Это может привести не только к утрате потенциала, но и в целом армии», - прокомментировал ситуацию глава РФ.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Сергей Шойгу призвал выпускников военных вузов смело внедрять в обучение их будущих подопечных опыт СВО.
Евгения Парфентьева