Путин: Украина намеренно била по Каховской ГЭС из HIMARS

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Владимир Путин заявил, что в трагедии на Каховской ГЭС виновата Украина
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Украина виновата в трагедии на Каховской гидроэлектростанции, более того – Киев к этому стремился, сообщает «РИА Новости».
«РФ не фиксировала больших взрывов на Каховской ГЭС, но Украина целенаправленно била из HIMARS, может, была закладка какая-то», - прокомментировал ситуацию Путин.
Глава РФ также подчеркнул, что Россия никак не могла быть заинтересована в подрыве станции, потому как нынешняя трагедия нанесла серьезный ущерб новым регионам страны.
Ранее «Радио 1» сообщало, как Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины понесли большие потери при контрнаступлении, при этом, не добившись успехов.
«РФ не фиксировала больших взрывов на Каховской ГЭС, но Украина целенаправленно била из HIMARS, может, была закладка какая-то», - прокомментировал ситуацию Путин.
Ранее «Радио 1» сообщало, как Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины понесли большие потери при контрнаступлении, при этом, не добившись успехов.
Евгения Парфентьева