Путин: Украина нацелена на то, чтобы нанести ущерб «Турецкому потоку»

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что украинцы нацелены на то, чтобы нанести ущерб «Турецкому потоку». Об этом Путин сообщил на пленарном заседании клуба «Валдай».
Глава российского государства отметил, что там слышна английская речь.
Ранее Путин сообщил, что РФ может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, раз США не ратифицировали этот документ. Путин отметил, что соответствующий вопрос закреплен за Государственной Думой. Глава российского государства добавил, что отзыва ратификации будет достаточно.
Напомним, в этом году заседание клуба «Валдай» проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Главными темами обсуждения стали справедливая многополярность, а также вопросы по обеспечению безопасности и развитию для всех.
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Ранее Путин сообщил, что РФ может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, раз США не ратифицировали этот документ. Путин отметил, что соответствующий вопрос закреплен за Государственной Думой. Глава российского государства добавил, что отзыва ратификации будет достаточно.
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Екатерина Коршунова