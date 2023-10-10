Путин: ущерб населению в палестино-израильском конфликте надо свести к нулю

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что все стороны конфликта в Израиле должны стремиться свести к нулю ущерб гражданскому населению. Об этом Путин сообщил на переговорах с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.
Глава российского государства подчеркнул, что РФ призывает к этой позиции все стороны конфликта. Путин добавил, что после встречи в широком формате у лидеров двух государств появится возможность обсудить эту и другие темы в деталях.
Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия поддерживает отношения с обеими сторонами палестино-израильского конфликта — у нее давние связи с палестинцами, но есть и отношения с Израилем, в котором проживают много соотечественников.
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Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.
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Екатерина Коршунова