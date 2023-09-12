Путин оценил возможность восстановления экономики Украины

Фото: iStock/alzay
Российский лидер Владимир Путин усомнился в том, что после окончания боев на территории Украины там начнется процесс восстановления экономики. Об этом он заявил в рамках пленарного заседания ВЭФ.
«Вы сейчас сказали, что для некоторых стран образ будущего в том, чтобы они были членами каких-то организаций – НАТО, там, Евросоюза. Вы понимаете, что вы сказали? То есть, они за образ будущего, связанный не только с взаимодействием с кем-то, а образ будущего, связанный с их полной зависимостью от кого-то. В сфере обороны – им нужно, чтоб их кто-то прикрывал, иначе они не смогут», - уточнил Путин.Он выразил уверенность в том, что Украина будет нуждаться в денежных средствах от различных фондов. Кроме того, по его мнению, киевский режим не стремится к миру, так как в случае завершения боев нужно будет отвечать перед гражданами за экономическую и социальную сферы.
«Я сомневаюсь, что после окончания боевых действий там потоком пошел бы какой-то процесс восстановления украинской экономики. Кто кормить-то там будет? Я сомневаюсь в этом», - подытожил Путин.
Читайте также:
Путин обратился к США по поводу переговоров с Украиной
Путин раскрыл число подписавших контракты с ВС РФ
Путин заявил о попытке украинской ДРГ атаковать ЛЭП в РФ
Татьяна Лаврова