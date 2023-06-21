Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с правительством

Фото: сайт Кремля
По итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 17 мая 2023 года, Владимир Путин утвердил перечень поручений
17 мая 2023 года состоялось совещание президента России Владимира Путина с членами правительства, в ходе которого был утвержден ряд поручений, сообщает Кремль.
До 1 июля 2023 года Путин поручил Правительству РФ оказать финансовую помощь Курганской и Свердловской областям на финансирование мер поддержки граждан, пострадавших в результате пожаров в апреле – мае 2023 года. Отмечается, что в целях усиления охраны лесов от пожаров, необходимо рассмотреть вопрос о размещении на территориях Курганской и Свердловской областей учреждения «Авиалесоохрана».
Следующие пункты перечня касаются изменений, предусматривающих уголовную ответственность за намеренные поджоги сухой растительности, а также выделения бюджетных средств для завершения строительства и ввода в эксплуатацию пожарной части в Курганской области.
В перечень аспектов, необходимых для рассмотрения, также вошли: обеспечение принятия федерального закона, направленного на совершенствование расширенной ответственности производителей товаров и упаковки; внесение изменений, касающихся уточнения требований к созданию и содержанию противопожарных разрывов по границам населенных пунктов; обеспечение МЧС укомплектованностью пожарно-спасательных частей федеральной противопожарной службы г. Кургана.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Путин проведет совещание с правительством по видеосвязи.
До 1 июля 2023 года Путин поручил Правительству РФ оказать финансовую помощь Курганской и Свердловской областям на финансирование мер поддержки граждан, пострадавших в результате пожаров в апреле – мае 2023 года. Отмечается, что в целях усиления охраны лесов от пожаров, необходимо рассмотреть вопрос о размещении на территориях Курганской и Свердловской областей учреждения «Авиалесоохрана».
В перечень аспектов, необходимых для рассмотрения, также вошли: обеспечение принятия федерального закона, направленного на совершенствование расширенной ответственности производителей товаров и упаковки; внесение изменений, касающихся уточнения требований к созданию и содержанию противопожарных разрывов по границам населенных пунктов; обеспечение МЧС укомплектованностью пожарно-спасательных частей федеральной противопожарной службы г. Кургана.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Путин проведет совещание с правительством по видеосвязи.
Екатерина Коршунова