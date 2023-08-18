Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации РФ на генассамблее ООН. Согласно распоряжению главы государства, делегацию РФ возглавит глава российского МИД Сергей Лавров.
Текст распоряжения главы государства размещен на портале правовой информации.
Согласно документу, делегацию РФ на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, представит глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин проведет переговоры с белорусским коллегой Лукашенко о создании ВСМ между Москвой и Минском.
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Согласно документу, делегацию РФ на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, представит глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
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Анастасия Крестьянова