​​​​​Путин уверен, что саммит БРИКС пройдет на самом высоком уровне

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что саммит БРИКС пройдет на самом высоком уровне. Об этом Путин сообщил на встрече с президентом ЮАР Сириллом Рамафосой.
По словам главы российского государства, Россия сделает все необходимое, чтобы поддержать ЮАР.
В саммите БРИКС, который состоится в августе, Путин собирается принять участие по видеосвязи.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства примет участие в параде в честь Дня ВМФ в Финском заливе вместе с главами четырех африканских государств. По словам Пескова, 30 июля президент России примет участие в Главном военно-морском параде — и в Финском заливе, на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы.
Читайте также:
Песков: по итогам встречи с африканскими лидерами готовится краткое заявление по Украине
Песков сообщил об участии Путина в параде ко Дню ВМФ с африканскими лидерами
Россия и страны Африки выступили за многополярность
В саммите БРИКС, который состоится в августе, Путин собирается принять участие по видеосвязи.
Читайте также:
Песков: по итогам встречи с африканскими лидерами готовится краткое заявление по Украине
Песков сообщил об участии Путина в параде ко Дню ВМФ с африканскими лидерами
Россия и страны Африки выступили за многополярность
Екатерина Коршунова