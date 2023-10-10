Путин уверен в необходимости создания суверенного палестинского государства

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир заявил о необходимости создания суверенного палестинского государства. Об этом он говорил в рамках встречи с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани.
По словам российского лидера, действия Вашингтона, который хотел монополизировать урегулирование на Ближнем Востоке, не учли коренных интересов жителей Палестины.
Также Путин заявил, что все стороны конфликта в Израиле должны стремиться свести к нулю ущерб гражданскому населению. РФ призывает к этой позиции все стороны конфликта. Путин добавил, что после встречи в широком формате у лидеров двух государств появится возможность обсудить эту и другие темы в деталях.
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«Имею в виду прежде всего необходимость реализации решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства», - уточнил глава государства.
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Элина Позднякова