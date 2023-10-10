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Путин уверен в необходимости создания суверенного палестинского государства

10 октября 2023, 15:36
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир заявил о необходимости создания суверенного палестинского государства. Об этом он говорил в рамках встречи с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани.
По словам российского лидера, действия Вашингтона, который хотел монополизировать урегулирование на Ближнем Востоке, не учли коренных интересов жителей Палестины.

«Имею в виду прежде всего необходимость реализации решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства», - уточнил глава государства.


Также Путин заявил, что все стороны конфликта в Израиле должны стремиться свести к нулю ущерб гражданскому населению. РФ призывает к этой позиции все стороны конфликта. Путин добавил, что после встречи в широком формате у лидеров двух государств появится возможность обсудить эту и другие темы в деталях.

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В ООН начали собирать доказательства военных преступлений Израиля и ХАМАС
ООН начала собирать доказательства преступлений Израиля и ХАМАС с 7 октября
10 октября 2023, 15:34

Фото: istock / LewisTsePuiLung

Независимая комиссия ООН начала расследование событий и сбор доказательств военных преступлений Израиля и «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС), совершенных с 7 октября. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-релиз комиссии.

«Комиссия собирает и сохраняет доказательства военных преступлений, совершенных всеми сторонами с 7 октября 2023 года, когда ХАМАС предпринял комплексную атаку на Израиль, а израильские силы ответили авиаударами по Газе», — сообщается в документе. 
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пригласил министров иностранных дел Израиля и Палестины принять участие в экстренном заседании Совета Евросоюза в Омане. Об этом Боррель написал в социальной сети X. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


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#операция
#израиль
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#новости
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В Польше опровергли отставку командующего ВС Пиотровского
10 октября 2023, 15:23

Фото: iStock/delray77

В вооруженных силах Польши опровергли отставку командующего Томаша Пиотровского.
«Ни один из высокопоставленных офицеров генерального командования видов Вооруженных сил не подавал в отставку», - говорится в сообщении генерального командования в соцсети Х.
 
Ранее сообщалось, что глава Генерального штаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак и оперативный командующий Вооруженными силами (ВС) республики генерал Томаш Пиотровский подали в отставку.
 
Возможно, это связано со скандалом из-за упавшей в Польше ракеты, которую обнаружили в апреле 2023 года. Министр обороны Мариуш Блащак обвинил военнослужащих в халатности и предлагал уволить оперативного командующего армией, сообщал телеканал Polsat.

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#мид
#министр
#ракеты
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Военный Эксперт назвал причину обвинений Зеленского в сторону России
Мельничук: Обвиняя РФ в эскалации в Израиле, Зеленский привлекает внимание
10 октября 2023, 15:21

Фото: Сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский привлекает внимание, обвиняя без каких-либо оснований, Россию в заинтересованности в развитии военного конфликта на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал политолог Сергей Мельничук в беседе с РИА Новости.

«Это заявление Зеленского - обыкновенная попытка привлечь внимание и поддержать пропагандистский нарратив. Зеленский нуждается в постоянном напоминании о себе, чтобы западные спонсоры обращали взгляд на него. Украина нуждается в постоянной западной помощи, поэтому Зеленский должен демонстрировать лояльность» , — заявил эксперт.
Он также отметил, что это касается также продвижения антироссийских настроений, каким бы абсурдным данное заявление не было.

Также, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что Кремль негативно воспринял слова Зеленского о причастности России к событиям в Израиле и они не подкреплены никакими доказательствами.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
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#рф
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Путин: ущерб населению в палестино-израильском конфликте надо свести к нулю
10 октября 2023, 15:16

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что все стороны конфликта в Израиле должны стремиться свести к нулю ущерб гражданскому населению. Об этом Путин сообщил на переговорах с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.
Глава российского государства подчеркнул, что РФ призывает к этой позиции все стороны конфликта. Путин добавил, что после встречи в широком формате у лидеров двух государств появится возможность обсудить эту и другие темы в деталях.

Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия поддерживает отношения с обеими сторонами палестино-израильского конфликта — у нее давние связи с палестинцами, но есть и отношения с Израилем, в котором проживают много соотечественников. 

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#путин
#рф
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Стала известна дата визита Лаврова в Китай
Лавров посетит Пекин 16-18 октября для переговоров с китайским коллегой Ван И
10 октября 2023, 15:03

Фото: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров посетит столицу Китая 16-18 октября. Об этом сообщает официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«В ходе пребывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пекине - ожидается, что это состоится в период с 16 по 18 октября в связи с проведением 3-го международного форума «Один пояс — один путь», — заявила представитель.
По ее словам, в эти дни пройдет встреча Лаврова с его китайским коллегой Ван И.

Ранее Лавров заявлял, что Россия призывает Израиль и Палестину прекратить боевые действия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1». Также глава ведомства сообщил, что эскалация конфликта Израиля и Палестины говорит о том, что текущий статус-кво на Ближнем Востоке нежизнеспособен.

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#сергей лавров
#мид
#мария захарова
#встреча
#новости
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Путин прокомментировал обострение ситуации на Ближнем Востоке
Путин: обострение на Ближнем Востоке стало примером провала политики США
10 октября 2023, 15:01

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выразил сожаление из-за обострения ситуации в Израиле, назвав это ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке. Об этом Путин сообщил на переговорах с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани.
Российский лидер подчеркнул, что Вашингтон пытался монополизировать урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, однако он не был озабочен поиском компромиссов, которые были бы приемлемы для обеих сторон. Путин отметил, что США продвигали собственные представления и оказывали давление на участником конфликта.

Глава российского государства добавил, что встреча с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани проходит на фоне мировых кризисов.

Напомним, премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани прибыл в Москву, где у него запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, лидеры двух государств проведут переговоры, а также поговорят в формате рабочего завтрака.

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#ес
#путин
#рф
#переговоры
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На Украине заговорили о перемирии
Соскин: У Украины нет оружия и денег, надо идти на перемирие
10 октября 2023, 14:37

Фото: iStock/JARAMA

Украинским властям пора задуматься о начале перемирия ввиду сокращения поддержки от США и стран Евросоюза. Так считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Уже все, нет дров, горючего нет в Украине. В стране нет денег, экономика разрушена, а военным не хватает оружия для продолжения боевых действий. Полный дефолт, 60% народно-хозяйственного комплекса страны уничтожено, воевать нечем», - заявил Соскин в эфире Youtube-канала украинского журналиста Александра Шелеста.

По его словам, США перестали давать деньги и поддерживать Киев. Перестала поддерживать Украину и Польша, а Словакия отказала в новом пакете помощи.

Таким образом, Соскин считает, что Украина должна пойти на перемирие. Кроме того, по его мнению, в стране необходимо отменить военное положение и вернуться к Конституции.

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#сша
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#польша
#словакия
#киев
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Высокопоставленные генералы Польши ушли в отставку
PAP: Глава Генштаба и командующий ВС Польши подали в отставку
10 октября 2023, 14:36

Фото: istock / Kamila Kozioł

Глава Генерального штаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак и оперативный командующий Вооруженными силами (ВС) республики генерал Томаш Пиотровский подали в отставку. Об этом сообщает Польское агентство печати (PAP).
В беседе с агентством пресс-секретарь Генерального штаба Ионна Клейшмит подтвердила этот факт, добавив, что любой командир или солдат имеет право покинуть должность без объяснения причин. Причина такого решения военных не сообщается. 

Возможно, это связано со скандалом из-за упавшей в Польше ракеты, которую обнаружили в апреле 2023 года. Министр обороны Мариуш  Блащак обвинил военнослужащих в халатности и предлагал уволить оперативного командующего армией, сообщал телеканал Polsat.

Ранее журналист польского журнала сравнил отношения Варшавы и Киева с беззаботным посетителем ресторана, который обещал заплатить за обед гостей за соседним столиком, несмотря на цены. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#министр
#право
#ракеты
#солдат
#польша
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Володин объяснил, как Запад напрямую связан с кровопролитием в Израиле
Володин: Запад разжег конфликт Израиля и Палестины, поставляя оружие ВСУ
10 октября 2023, 14:32

Фото: kremlin.ru

В эскалации палестино-израильского конфликта напрямую виноваты западные страны, которые бесконтрольно поставляли оружие Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на планерном заседании ГД.
«США вместе с Брюсселем наводнили оружием Украину, а руководство Украины, те, кто у них там управляет всем, взяли и перепродали его в страны Ближнего Востока», - прокомментировал ситуацию Володин. 

По его словам, искать виновных в кровопролитии на территории Израиля и Палестины не стоит, их имена итак известны - Джозеф Байден, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц. 

Вчера официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на протяжении полутора лет российский МИД предупреждал об опасности американского оружия. 

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#вячеслав володин
#госдума
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