Путин в четверг проведет переговоры с президентом Ирана Раиси в Москве

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Президент Ирана Эбрахим Раиси приедет в четверг в Москву, где проведет двухсторонние переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство исламской республики Tasnim.
Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин на этой неделе посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию. Сообщается, что предстоящий визит будет рабочим, в ходе которого планируются переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии. Помощник президента Юрий Ушаков выразил надежду на то, что переговоры будут крайне полезными.
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