Путин в дни саммита Россия - Африка встретится с каждым лидером отдельно

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Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин в дни саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге, проведет отдельные встречи с каждым лидером африканских стран. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами.
Помощник президента РФ сообщил, что на предстоящем саммите примут участие 17 глав африканских стран. Переговоры будут проходить в Санкт-Петербурге и продлятся четыре дня. Проведение саммита запланировано на 26 - 29 июля. Лидеры обсудят урегулирование украинского конфликта и вопросы сотрудничества.
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