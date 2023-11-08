Путин: В Евразии следует создать единое пространство мира

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что для дальнейшего процветания Евразии в регионе следует создать единое пространство мира. В вопросах же экономической стабильности ключевая роль отводится Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).
Владимир Путин подчеркнул, что на современном этапе развития формируется новое, справедливое мироустройство, основанное на безусловном приоритете международного права. Россия уверена, что главной составляющей этого процесса станет создание на территории Евразии единого пространства мира, устойчивости и процветания.
Читайте также:
В Казахстане растет потребность в изучении русского языка, заявил Путин
Путин рассказал, как Казахстан усилит потенциал ОДКБ
Путин обсудил с Белоусовым законопроект о технологической независимости
Александр Бойцов