Ушаков раскрыл детали поездки Путина в Китай

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Китай встретиться в лидерами Вьетнама, Таиланда, Монголии и Лаоса. Не исключены и другие встречи, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Он отметил, что встречи пройдут 17 октября в ходе форума «Один пояс, один путь». После переговоров с руководителями Вьетнама и Таиланда глав делегаций поприветствует председатель КНР Си Цзиньпинь, затем последуют фотосессия и торжественный приём.
А руководителей Монголии и Лаоса Путин пригласил в свою резиденцию, где пройдут переговоры.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провёл совещание с главами министерства обороны, ФСБ, СВР, Росгвардии и представителем МИД.
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А руководителей Монголии и Лаоса Путин пригласил в свою резиденцию, где пройдут переговоры.
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Анастасия Чинкова