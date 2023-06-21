Путин: В наступлении наблюдается затишье из-за значительных потерь ВСУ

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин отметил колоссальные потери ВСУ в людях и технике
Российский лидер Владимир Путин заявил, что на линии боевого соприкосновения сейчас наблюдается определенное затишье, сообщает «РИА Новости».
«Отдельные элементы боевых действий, конечно, имеют место — обстрелы, разведка боем. Пока активных наступательных действий не проводится», - прокомментировал ситуацию Путин.
По словам президента, сейчас Киев занимается восстановлением боеспособности своих подразделений, которые претерпели колоссальные потери при безуспешных попытках прорвать российскую линию обороны.
Напомним, ранее Путин рассказал, как вражеские танки на Украине «горят за милую душу». «Наши мужики на Украине наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа», - заявил он.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Владимиру Зеленскому в любом случае придется пойти на соглашение с Россией, если он хочет, чтобы Киев получил возможность вступить в НАТО.
«Отдельные элементы боевых действий, конечно, имеют место — обстрелы, разведка боем. Пока активных наступательных действий не проводится», - прокомментировал ситуацию Путин.
Напомним, ранее Путин рассказал, как вражеские танки на Украине «горят за милую душу». «Наши мужики на Украине наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа», - заявил он.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Владимиру Зеленскому в любом случае придется пойти на соглашение с Россией, если он хочет, чтобы Киев получил возможность вступить в НАТО.
Евгения Парфентьева