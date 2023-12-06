Путин в среду посетит с рабочими визитами ОАЭ и Саудовскую Аравию

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин в среду, 6 декабря, посетит с рабочими визитами ОАЭ и Саудовскую Аравию. Об этом пишет РИА Новости.
Российского президента сопровождает представительная делегация, в которую вошли, в частности, глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров и другие.
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