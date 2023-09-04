Путин: в вопросах энергетики РФ и Турция достигли договоренностей с обеих сторон

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что в сфере энергетики для России и Турции достигнуты договоренности между основными поставщиками и потребителями с обеих сторон. Об этом Путин сообщил в рамках встречи с турецким лидером.
По словам Путина, продвижение России и Турции в области энергетики происходит уверенно.
Напомним, переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком составе начались в Сочи. Одна из самых ожидаемых тем переговоров — будущее зерновой сделки.
Ранее сообщалось, что Эрдоган в ходе переговоров с Путиным заявит о готовности стать посредником по урегулированию кризиса на Украине. Отмечается, что в ходе переговоров, президент Турции обратит внимание на важность установления мира в регионе и решения конфликта дипломатическим путем.
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Напомним, переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком составе начались в Сочи. Одна из самых ожидаемых тем переговоров — будущее зерновой сделки.
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Екатерина Коршунова