Путин: «Вагнер» внёс весомый вклад в борьбу с нацизмом на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» внёс весомый вклад в борьбу с нацизмом на Украине и это никогда не забудется. Об этом глава государства сообщил в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.