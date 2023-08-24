Путин: «Вагнер» внёс весомый вклад в борьбу с нацизмом на Украине

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» внёс весомый вклад в борьбу с нацизмом на Украине и это никогда не забудется. Об этом глава государства сообщил в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.
Глава государства также подчеркнул, что знал Евгения Пригожина с 90-х годов. Он отозвался о нем, как о человеке со сложной судьбой, но очень талантливом.
Президент также отметил заслуги ЧВК «Вагнер» и заявил, что кампания внесла огромный вклад в борьбу с нацизмом на Украине и подвиги бойцов никогда не забудутся.
Владимир Путин заверил, что расследование дела по факту крушения самолета будет проведено в полном объеме.
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Президент также отметил заслуги ЧВК «Вагнер» и заявил, что кампания внесла огромный вклад в борьбу с нацизмом на Украине и подвиги бойцов никогда не забудутся.
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Анастасия Крестьянова