«Путин видит это»: В Турции раскрыли хитрый замысел Запада против России

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Читатели издания Haber 7 обвинили США и Британию в попытке перенести украинский конфликт в Чёрное море и втянуть в войну против России Турцию.
«Соединенные Штаты и Великобритания пытаются развязать третью мировую войну. А ключевая страна здесь — Турция. Нужно быть очень осторожными», — предупредил один из читателей.
«Самим-то не о чем беспокоиться. Одна — островная страна, другая — по ту сторону океана», — отметил другой.
«Я не буду воевать на стороне НАТО из-за каких-то нелепых притязаний. Только если речь будет идти о моей Родине. Никто не должен пытаться использовать наших солдат», — подчеркнул третий.
«НАТО любыми путями хочет спровоцировать войну между Турцией и РФ. Путин видит это», — заключил комментатор.
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«Самим-то не о чем беспокоиться. Одна — островная страна, другая — по ту сторону океана», — отметил другой.
«НАТО любыми путями хочет спровоцировать войну между Турцией и РФ. Путин видит это», — заключил комментатор.
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Диана Аванесян