Путин выразил готовность вернуться к зерновой сделке

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Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке, но только в случае выполнения всех обязательств перед ней. Об этом заявил президент Владимир Путин, в ходе своего выступления на полях саммита БРИКС.
По словам президента, Россия была вынуждена выйти из зернового соглашения, так как стороны не выполняли условия. Договоренности, заключенные с Москвой, игнорировались. Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке, но при условии реального выполнения обязательств.
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