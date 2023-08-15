Путин выразил надежду на укрепление связей с Северной Кореей

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Президент России Владимир Путин направил поздравление лидеру КНДР Ким Чен Ыну с Днем освобождения и выразил уверенность в дальнейшем наращивании сотрудничества. Об этом сообщили в Кремле.
Путин также пожелал лидеру КНДР крепкого здоровья и успехов, а гражданам страны счастья и благополучия.
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Анастасия Крестьянова