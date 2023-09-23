Путин выразил соболезнования главе Италии в связи со смертью Джорджо Наполитано

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Италии Серджо Маттарелле в связи со смертью бывшего президента Италии Джорджо Наполитано. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Напомним, Джорджо Наполитано занимал пост главы государства с 2006 по 2015 годы. Он скончался в возрасте 98 лет.
Состояние здоровья политика сильно ухудшилось в последнее время. Несколько месяцев он находился в римской клинике.
Наполитано приезжал в Россию в 2008 году и множество раз встречался с главой российского государства Владимиром Путиным.
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Состояние здоровья политика сильно ухудшилось в последнее время. Несколько месяцев он находился в римской клинике.
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Екатерина Коршунова