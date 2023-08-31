Путин выразил соболезнования лидеру ЮАР в связи с гибелью людей при пожаре

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре президенту Южно-Африканской Республики Рамафосе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства попросил принять искренние соболезнования в связи с последствиями пожара в Йоханнесбурге, в результате которого, погибли более 70 человек. Он также обратился к южноафриканскому коллеге с просьбой передать слова сочувствия семьям погибшим.
Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при ЧП.
Ранее сообщалось, что в многоэтажном доме Йоханнесбурга произошел пожар. Известно о 73 погибших и 53 пострадавших. Причины возгорания выясняются, экстренные службы продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться люди.
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Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при ЧП.
Ранее сообщалось, что в многоэтажном доме Йоханнесбурга произошел пожар. Известно о 73 погибших и 53 пострадавших. Причины возгорания выясняются, экстренные службы продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться люди.
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Анастасия Крестьянова