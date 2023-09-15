Путин высказал позицию России по переговорам с Украиной

Фото: РИА Новости / Михаил Метцель
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что российская сторона никогда не отказывалась от мирных переговоров.
Глава РФ призвал Украину сказать прямо, если они хотят вести переговоры, пусть сообщат об этом прямо. Путин подчеркнул, что много раз говорил об этом, но Киев отмалчивается.
Напомним, что последний раз стороны конфликта встречались на переговорах во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Владимир Мединский заявил о заморозке процесса переговоров.
Кроме того, Владимир Путин рассказал про патриотизм мужчин, которые добровольно записываются на участие в зоне СВО. Путин отметил, что это вызывает уважение.
Читайте также:
«Старый друг лучше новых двух»: итоги встречи Путина с лидером КНДР
Путин: европейские компании отказались поставлять России энергооборудование
Напомним, что последний раз стороны конфликта встречались на переговорах во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Владимир Мединский заявил о заморозке процесса переговоров.
Читайте также:
«Старый друг лучше новых двух»: итоги встречи Путина с лидером КНДР
Путин: европейские компании отказались поставлять России энергооборудование
«Чушь полная»: Путин об отправке добровольцев из КНДР в зону СВО
Алина Юрчак