Путин высказался о будущем вернувшихся в Россию релокантов

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Президент Владимир Путин выразил мнение, что судьба вернувшихся в Россию релокантов будет зависеть от их поведения и отношения к Родине. Это заявление он сделал в ходе пресс-конференции, которая прошла после заседания Совета глав государств СНГ, транслированной через Telegram-канал «Кремль. Новости».
Президент отметил, что в случае, если большинство вернувшихся проявило аморальное отношение к России, это также будет иметь влияние на их будущее в стране.
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