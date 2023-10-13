Путин высказался о членстве Украины, Грузии и Молдавии в СНГ

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Президент России Владимир Путин заявил, что Грузия, Украина, которые числятся в составе СНГ, не работают в этом формате, а Молдавия практически утратила свою идентичность. Российский лидер отметил, что это их выбор. Об этом Путин сообщил на саммите СНГ в узком составе.
Напомним, российский лидер в эти дни находится с официальным визитом в Киргизии, где в пятницу, 13 октября, пройдет заседание Совета глав государств СНГ. В этот день, президент Путин также намечает провести отдельные переговоры с киргизским коллегой, в ходе которых стороны намерены обсудить разностороннее сотрудничество, включая вопросы, связанные с ВТС (Всемирной торговой организацией), а также актуальные темы международной повестки дня.
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