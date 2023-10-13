Путин высказался о необходимости создания Палестинского государства

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Президент России Владимир Путин в очередной раз высказался в необходимости создания Палестинского государсва. Об этом он сказал на заседании Совета глав государств – участников СНГ в узком составе.
«Израиль подвергся беспрецедентной по жестокости атаке, имеет право на защиту и на обеспечение своего мирного существования. Нужно озаботиться решением этого вопроса мирными средствами. В данной ситуации альтернативы просто не существует», - заявил Путин.
Он подчеркнул, что целью мирных переговоров должно стать создание независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. По его словам, это государство в дальнейшем должно сосуществовать в мире и безопасности с Израилем.
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Элина Позднякова