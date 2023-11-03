Путин высказался о попытках посеять в России семена ксенофобии

Фото: Сайт Кремля
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что убежден в провале всех попыток недругов посеять между народами России семена вражды, ксенофобии и недоверия. Об этом он рассказал в ходе приветствия на всероссийском форуме «Народы России». Об этом сообщает РИА Новости.
«Убеждён, что все попытки посеять между нами семена вражды, недоверия и ксенофобии, любые провокации и агрессивные действия, направленные против России, обречены на провал. Потому что мы – единый народ, связанный общей историей, братскими узами дружбы и взаимопонимания», — заверил российский лидер.Глава РФ отметил, что государство уделяет много внимания сохранению самобытности каждого народа России. Он назвал главной задачей обеспечение межнационального мира и согласия в России, укрепление нашей культуры и ценностей.
Читайте также:
Трамп назвал причину молчания СМИ по поводу Украины
Конгресс США одобрил законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины
Алина Юрчак