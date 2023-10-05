Путин высказался о вступлении Украины в НАТО

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Россия всегда была против вступления Украины в НАТО, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Россия всегда была против вступления Украины в НАТО, для этого есть серьезные основания – это угрожает безопасности РФ», - прокомментировал ситуацию Путин.
Ранее Путин заявил, что НАТО не нужна была такая страна в своем составе, как Россия, несмотря на то, что уже не было идеологического противостояния — видимо, проблема была в геополитических интересах. Он также отметил, что США в хамской форме навязываю свои правила всему миру и требуют их исполнения.
«Надо жить по «правилам», каким правилам? Наши коллеги из США не просто устанавливают такие правила, но еще и поучают, кто и как должен их исполнять. Кто и как должен себя вести», - отметил глава РФ.
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Евгения Парфентьева