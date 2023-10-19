Путин высказался об идее возрождения традиции спортивных парадов в Москве

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Президент РФ Владимир Путин одобрил идею возобновления традиции проведения спортивных парадов на Красной площади в Москве. Он также поддержал предложение объявить 2024 год в России Годом спорта.
Владимир Путин отметил, что спорт является безусловным государственным приоритетом России и относится к тем ценностям, которые нельзя продать или отменить. Президент страны поставил задачу к 2030 году привлечь к систематическим занятиям физкультурой и спортом 70% россиян. По его словам, это сделает спорт нормой жизни для 93 миллионов граждан страны.
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Александр Бойцов