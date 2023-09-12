Путин высказался об уходе Кудрина с поста главы Счетной палаты

Фото: Сайт Кремля
Бывший глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин захотел работать в сфере бизнеса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания ВЭФ.
По его словам, в стране не рабовладельческий строй, поэтому Кудрина не могли удержать на посту.
Он рассказал, что кадровый вопрос обязательно решится. Это произойдет тогда, когда парламенту удастся подобрать соответствующие кандидатуры.
Напомним, пост председателя Счетной палаты оказался свободен после того, как Кудрин принял решение перейти работать в компанию «Яндекс».
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«У нас же не рабовладельческий строй, захотел перейти на работу в бизнес - мы же не можем его там держать. Хотя он был, конечно, на своем месте, он и министром был хорошим финансов. Но палата работает, Счетная палата, работает эффективно», - подчеркнул Путин.
Напомним, пост председателя Счетной палаты оказался свободен после того, как Кудрин принял решение перейти работать в компанию «Яндекс».
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Татьяна Лаврова