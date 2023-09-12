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Путин поддержал расширение Восточного полигона

12 сентября 2023, 08:20
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поддерживает расширение Восточного полигона и надеется, что до конца 2023 года будут подписаны концессионные соглашения, сопровождаемые некоторыми сложностями. Об этом он рассказал в рамках встречи с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.
«Вы знаете мою позицию. Я сам хочу, чтобы у нас расширялся Восточный полигон, и как можно быстрее, как можно качественнее... Насколько я понимаю, вот эти концессионные соглашения, они подписаны практически уже или находятся на рассмотрении вернее», - рассказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что что соглашения будут подписаны до конца текущего года. По его словам, процесс сопровождается некоторыми сложностями, которые связаны с финансированием, а также с определением справедливого распределения заказов, уточнив, что это работа рыночного характера.


Российский лидер отметил, что необходимо создать три дополнительных тоннеля полигона, а также мосты.

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Ким Чен Ын прибыл в Россию
12 сентября 2023, 08:09

Фото: РИА Новости

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл на поезде в Россию. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.
«Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын въехал в Россию на своем поезде и прибыл на станцию Хасан после пересечения границы», — говорится в сообщении агентства.

Также в статье напомнили, что Ким Чен Ын покинул свою страну 10 сентября. Его сопровождают ведущие чиновники правящей Трудовой партии КНДР, правительства и вооруженных сил.

Накануне стало известно, что Ким Чен Ын сел на поезд в Пхеньяне и выехал в Россию, чтобы встретиться со своим коллегой владимиром Путиным в рамках ВЭФ 13 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ходе визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию планируется его переговоры с президентом России Владимиром Путиным с участием делегаций с обеих сторон, при этом при необходимости главы могут продолжить встречу один на один.

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#поезд
#вэф
#лидер
#чиновники
#кндр
#переговоры
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Джо Байден пошутил, выступая в годовщину терактов 11 сентября
12 сентября 2023, 07:24

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Действующий президент США Джо Байден в годовщину терактов, которые произошли в 2001 году, начал выступление с шутки, рассказав о своем спортивном прошлом.
Байден провел встречу с американскими военными, а также выступил с заявлением на Аляске, начав его с шутки, приветствовав губернатора штата Майка Данливи.

«У нас с губернатором есть что-то общее: мы оба из города Скрантон, Пенсильвания. Хотел бы я, чтобы он играл в моем клубе, когда я играл в мяч. Я мог бы попасть в число лучших игроков страны, будь он передо мной», - сказал Байден, усмехнувшись.
 
Ранее Байдена обвинили во лжи относительно его поездки в Нью-Йорк после терактов 11 сентября. В ходе своего выступления в память о терактах Байден заявил: «Нью-Йорк, я помню, как на следующий день смотрел на упавшее здание. Я будто смотрел через врата ада». Однако в твиттере нацкомитет Республиканской партии указал на несоответствие слов президента действительности, утверждая, что 12 сентября 2001 года Байден находился в Вашингтоне и участвовал в сессии сената. Также ложь подметил популярный блогер Бенни Джонсон.

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#страны
#байден
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Полиция задержала трех красноярцев, подозреваемых в хулиганстве
Полиция задержала трех красноярцев, подозреваемых в повреждении шин на машине
12 сентября 2023, 06:34

Фото: iStock/BrianAJackson

Трое жителей Красноярска были задержаны полицией по подозрению в повреждении колес на автомобиле, принадлежащем ЛДПР. Этот инцидент произошел в Советском районе Красноярска, передает РИА Новости.
Подозреваемые, молодые люди, родившиеся в 2000 году и ранее не судимые, были задержаны сотрудниками полиции. Их действия оцениваются как повреждение имущества и мелкое хулиганство. Подозреваемые заявили, что их поступок был мотивирован внезапной неприязнью.

Ранее один из кандидатов на пост губернатора Красноярского края Александр Глисков сообщил в социальных сетях, что двое человек держали дверь, а третий повредил два колеса на автомобиле «Газель» с символикой ЛДПР.

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#хулиганство
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#лдпр
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Урсулу фон дер Ляйен обвинили в расизме из-за ущемления прав россиян
Филиппо обвинил Урсулу фон дер Ляйен в расизме из-за ущемления прав россиян
12 сентября 2023, 05:57

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Французский политик Флориан Филиппо заявил, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен запретом на въезд в Евросоюз на личном транспорте ущемила права российских граждан.
«Наверное, это и есть «европейские ценности», не так ли?! Все это направлено на одно: нагнетание напряженности, поддержание войны, подчинение американской неоконсервативной повестке!» — возмутился лидер партии «Патриоты» на своей странице в соцсети X.

По мнению Филиппо, такая антироссийская политика со стороны стран ЕС является откровенным проявлением расизма.

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Поезд Ким Чен Ына прибыл в Россию
Поезд Ким Чен Ына прибыл в Россию и едет по Приморью на север
12 сентября 2023, 05:48

Фото: ЦППК

Бронированный поезд, в котором лидер КНДР Ким Чен Ын направился в Россию, успешно пересек железнодорожный мост через реку Раздольную в Приморском крае и движется на север, сообщает РИА Новости.
Примерно в 12:15 по местному времени (5:15 по московскому времени) этот бронепоезд, состоящий из зеленых вагонов с желтой полосой, таких же, как на официальных фотографиях, предоставленных северокорейским агентством ЦТАК во время церемонии отъезда Ким Чен Ына из Пхеньяна, пересек мост через Раздольную и продолжает движение на север. Вагоны были тянуты локомотивом с символикой Российских железных дорог (РЖД).

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Песков прокомментировал предупреждение США в адрес КНДР по продаже оружия
#ржд
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#мост
#предупреждение
#движение
#кндр
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Песков прокомментировал предупреждение США в адрес КНДР по продаже оружия
Песков о предупреждении США в адрес КНДР по продаже оружия: важны интересы стран
12 сентября 2023, 05:36

Фото: сайт Кремля

Россия руководствуется своими интересами в двусторонних отношениях и не обращает внимания на заявления, исходящие из Соединенных Штатов. Эту позицию выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС.
Песков таким образом он прокомментировал предупреждения, отправленные Белым Домом в адрес КНДР относительно продажи оружия России.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия развивает свои отношения со своими соседями и будет ориентироваться на интересы обеих стран.

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#возраст
#отношения
#кндр
#путин
#песков
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Сбербанк в 2023 году помог задержать 19 кибермошеннических ОПГ
Кузнецов: Сбербанк с начала года помог задержать 19 кибермошеннических ОПГ
12 сентября 2023, 04:56

Фото: istockphoto/Dmitry Nogaev

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов объявил, что с начала текущего года банк оказал поддержку в задержании 19 организованных преступных групп, занимающихся кибермошенничеством.
«С благодарностью команде „Сбера“ в текущем году удалось задержать 19 организованных преступных групп, специализирующихся на кибермошенничестве», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в июле представители МВД России и Следственного комитета сообщили о задержании шести лиц в Москве, которые были обвинены в незаконной торговле незарегистрированными лекарствами и заработали более 30 миллионов рублей на незаконном бизнесе. Сотрудники департамента кибербезопасности Сбербанка оказали помощь в задержании этих преступников.

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#лаборатория
#новости
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Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия в ответ на санкции лишит США мирового господства
12 сентября 2023, 03:47

Фото: iStock/donfiore

Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что России в ответ на санкции, введенные Западом, лишит США господства и статуса мировой державы. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Dialogue works.
«То, что произошло в результате одновременного ввода антироссийских экономических санкций и все более агрессивной риторики и угроз в адрес Китая и России, побудило Москву и Пекин, как вы заметили, более усердно работать над созданием нового миропорядка», — заявил он на YouTube-канале Dialogue works.

Джонсон добавил, что происходящие события вдохнули жизнь в международный союз БРИКС, благодаря чему Бразилия, ЮАР и Индия обрели на политической арене большую значимость, действуя при этом совместно с Россией и Китаем. По мнению экс-аналитика ЦРУ, развитие такого союза приведет к краху статуса США как мировой державы.

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Пособие по украинскому языку направили в новые регионы
Минпросвещения РФ направило в новые регионы пособия по украинскому языку
12 сентября 2023, 03:46

Фото: istockphoto/dolgachov

Министерство просвещения Российской Федерации организовало отправку учебных материалов по украинскому языку для начальных классов в новые регионы России. Об этом сообщил заместитель министра просвещения Александр Бугаев в интервью ТАСС.
Эти учебные материалы были направлены в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Запорожскую и Херсонскую области. Как пояснил Бугаев, учебный предмет по украинскому языку будет изучаться в этих регионах на добровольной основе.

«Если родители желают, чтобы их дети изучали украинский язык как родной язык факультативно, для этой цели были созданы эти учебные пособия», — сказал он.

Тем не менее, замминистр подчеркнул, что вся образовательная программа будет проводиться на государственном русском языке.

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