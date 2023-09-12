Путин поддержал расширение Восточного полигона

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Президент России Владимир Путин поддерживает расширение Восточного полигона и надеется, что до конца 2023 года будут подписаны концессионные соглашения, сопровождаемые некоторыми сложностями. Об этом он рассказал в рамках встречи с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.
«Вы знаете мою позицию. Я сам хочу, чтобы у нас расширялся Восточный полигон, и как можно быстрее, как можно качественнее... Насколько я понимаю, вот эти концессионные соглашения, они подписаны практически уже или находятся на рассмотрении вернее», - рассказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что что соглашения будут подписаны до конца текущего года. По его словам, процесс сопровождается некоторыми сложностями, которые связаны с финансированием, а также с определением справедливого распределения заказов, уточнив, что это работа рыночного характера.
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