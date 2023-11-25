Путин высоко оценил работу «Матерей России»

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин оценил работу, которую проводит всероссийское общественное движение «Матери России». Об этом сообщается на сайте Кремля.
Российский президент отправил приветственную телеграмму участникам конференции, приуроченной ко Дню матери, которая проходит в Пятигорске. Организатором мероприятия выступило движение «Матери России».
Отмечается, что на площадке форума собрались многодетные матери, жёны и матери участников спецоперации, попечители детей-сирот, представительницы благотворительных фондов, а также деятели культуры, образования и науки.
В своём послании к участникам Путин высоко оценил работу организации, заявив, что «Матери России» делают большое и востребованное дело.
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Отмечается, что на площадке форума собрались многодетные матери, жёны и матери участников спецоперации, попечители детей-сирот, представительницы благотворительных фондов, а также деятели культуры, образования и науки.
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Анастасия Чинкова